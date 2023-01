Kringloop is de voedselbank onder de woonwinkels

G. (41) uit Enschede misbruikte in Haaksber­gen pinpas en pleegde winkeldief­stal, maar heeft geen idee waarom

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Thijs G. (41) uit Enschede draait er dinsdag tegenover politierechter Rikken niet omheen. Ja, hij ging in gevecht met een medewerker van een supermarkt in Enschede nadat hij betrapt werd. En ja, hij maakte ook gebruik van een bankpas die niet van hem was.

