Kun je genezen van tinnitus, of leer je ermee leven?

Frans Timmermans in Enschede: ‘Ik haat neerbui­gend­heid over veganisten met leren schoenen’

Technische innovatie is niet het zalig makende antwoord op de klimaatcrisis. Het gedrag van mensen moet veranderen en er is een brede politieke en maatschappelijke bereidheid nodig om een bijdrage te leveren. Dat betoogde vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans vrijdagochtend in Enschede. Hij zei een hekel te hebben aan mensen die kleine stapjes van anderen afkraken. „Er is geen stap te klein om die niet te zetten”, zei hij.