Kunstbeurs voor Sophie van Binsbergen: ‘Theo Wolvecamp zou voor haar gekozen hebben’

Celstraf­fen voor Twentena­ren die in Duitsland betrapt zijn op illegale vuurwerk­han­del

HENGELO/KEVELAER - De rechtbank Overijssel heeft een 52-jarige man uit Hengelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, wegens bezit van 509 kilo professioneel zwaar knalvuurwerk in een bestelwagen en nog eens een voorraad mortier bommen en flowerbeds in een voormalige NAVO-bunker in het Duitse Kevelaer.

28 juli