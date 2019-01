Kunstenaar boos om borsten in Hengelo: ‘Blijf van mijn bollen af’

Lunchroom Kolsté aan Hengelose Markt verkocht aan brasserie

25 januari HENGELO - Na vijf jaar leegstand is het pand van de voormalige lunchroom Kolsté aan de Markt onder voorbehoud verkocht aan Brasserie 't Markzicht bv. De formele overdracht van het pand zal binnen enkele weken plaatsvinden. De vraagprijs voor het pand inclusief bovenwoning bedroeg 425.000 euro. Het pand was ook te huur voor 1500 euro per maand exclusief btw. Het verkopende makelaarskantoor is Mulder Nijkamp.