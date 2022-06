Kunstmarkt in Hengeloos Tuindorp: ‘Ik krijg er een kick van als alles naar tevredenheid verloopt’

met video Katten met ‘beperking’ krijgen rust in nieuwe Hengelose Kattenhuis­ka­mer

HENGELO - De een mist een staart, de ander heeft geamputeerde oortjes of een pin in de poot. Het zijn katten met een ‘beperking’ die rust krijgen in de nieuwe Hengelose Kattenhuiskamer. Scheidsrechter Bas Nijhuis opende de huiskamer en werd meteen verliefd op Petit. „Is ie doof? Ik zit al de hele tijd tegen hem te praten!”

13 juni