Kunstschilder en restaurator Toon Klaver (90) overleden

LOCHEM/HENGEVELDE - In zijn atelier in Lochem, werkend aan zijn laatste doek, is kunstschilder Toon Klaver (90) vrijdag overleden. Klaver, geboren in Hengevelde en opgeleid aan de AKI in Enschede, is de schepper van een groot oeuvre en was daarnaast ook als restaurator actief.

Zo werkte hij mee aan de restauratie van de orgelluiken in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en restaureerde hij in opdracht van prinses Beatrix het Chinese behang van kasteel Drakesteyn. Als kunstschilder maakte hij honderden schilderijen, voornamelijk landschappen, stillevens, stadsgezichten en portretten in de traditie van het Franse Impressionisme.

Jan Broeze

Klaver was de zoon van een huisschilder in Hengevelde. Na een tijdje te hebben gewerkt in het bedrijf van zijn vader koos hij in de jaren ‘50 voor zijn weg. Naast lessen van Johan Haanstra en Jan Gierveld op de academie was vooral de ontmoeting met Jan Broeze, de schilderende boer uit Elsenerbroek, bepalend voor zijn leven. „Dat atelier van hem: dat was een andere wereld”, zei hij vijf jaar geleden in een interview met Tubantia. „Ik heb me daar de ogen uit de kop gekeken. Terug op de fiets naar Hengevelde ging de knop definitief om en heb ik mijn moeder verteld wat ik wilde.”

De viering van zijn 85e verjaardag ging gepaard met een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in de Grote Kerk van Lochem. Toen ook sprak hij in alle openheid over zijn geleidelijk verdwijnende gezichtsvermogen. Schilderen deed Klaver de laatste jaren alleen nog op de tast. De vreugde om zijn vak leed er niet onder. Nog elke dag trok hij zich terug in zijn atelier en ontstonden er schilderijen. Zoals hij vijf jaar geleden zei, sprekend over zijn lange kunstenaarsleven: „Voor mij is er maar één werkelijkheid: die van de verf.”