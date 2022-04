Laatste opererende oogarts van ZGT in Hengelo weg: staaroperaties afgezegd

Grote geldvangst in drugsonder­zoek: politie vindt bijna 100.000 euro cash in Hengelose woning

HENGELO - De recherche heeft woensdag in een woning in Hengelo bijna 100.000 euro aan contanten gevonden. Het geld is gevonden in een onderzoek naar het drugslab dat in juli 2021 in Boekelo werd ontdekt. Dat meldt de politie donderdag.

