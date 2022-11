Lachgasdealer uit Hengelo krijgt boete voor overtreden regels gevaarlijk vervoer

Op 20 mei vorig jaar wordt de Seat van E. gecontroleerd. Bij de politie zijn er meldingen binnengekomen dat vanuit deze auto gedeald wordt in lachgas. Agenten zien meteen dat het bingo is. Op de achterbank van E.’s auto liggen, voor iedereen zichtbaar, 3 cilinders met distikstofoxide, zoals lachgas officieel bekend staat.

En hoewel de handel in het populaire maar verslavende roesmiddel op dat moment niet verboden is, is E. wel in overtreding. Omdat E. als dealer een handelsvoorraad lachgas bij zich heeft maakt hij zich schuldig aan een overtreding van de wet vervoer gevaarlijke stoffen.