Lamborghini scheurt met waanzinnig hoge snelheid door Hengelo: bestuurder raakt rijbewijs kwijt

Plasticaf­val in Hengelo steeds smeriger: komt de doorzichti­ge zak weer terug?

9 juni HENGELO - Het plasticafval dat in bovengrondse verzamelcontainers in Hengelo wordt achtergelaten, is steeds viezer. Het jaagt de stad op kosten, ingrijpen is noodzakelijk. De gemeente overweegt het aantal verzamelcontainers flink te verminderen. Of komt de doorzichtige zak weer terug?