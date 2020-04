Larissa (17) al meer dan twee weken vermist na vertrek uit Hengelo: ‘Mogelijk tegen wil vastgehouden’

Beruchte Jodenja­gers bij de Hengelose politie pakten tientallen onderdui­kers op

7:41 HENGELO - Johannes Cornelis Frankevoort en oud-militair Johannes Bronsema waren in de oorlog beruchte Jodenjagers bij de Hengelose politie. Annette Evertzen en Stevine Groenen schreven er een boek over, dat vanaf vandaag in de boekwinkels ligt.