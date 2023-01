Lastig besluit ATC’65: club stelt ad interim aan voor zondagteam

ATC’65 heeft dezer dagen een ontzettend lastig besluit moeten nemen: een vervanger aanstellen voor hoofdtrainer René Remie. Hij kreeg begin november een beroerte. „In de eerste plaats willen we René Remie en zijn familie sterkte wensen in het herstelproces. Het bestuur heeft gewikt en gewogen en hoe ingewikkeld en betreurenswaardig de situatie met betrekking tot René ook is, hebben we besloten om per 1 januari 2023 een hoofdcoach ad interim voor zondag 1 aan te stellen”, aldus het bestuur van zondag tweedeklasser. Over de huidige situatie van de trainer doet ATC omwille van de privacy en op verzoek van de familie van Remie geen uitspraken.