Lekker spelen op Avontureneiland in Borne, terwijl ondertussen netjes regenwater wordt opgevangen

Bart (46) maakt veel mee bij zijn Antje en Billie: ‘Roddels in Weerselo dat ik café verkocht had, kon er wel om lachen’

Hij is het vertrouwde gezicht achter het schap in het voorcafé van Antje en Billie in Reutum, op de grens met Weerselo. Bart Kleijsen (46) doet zijn werk met één arm, na een motorongeluk op jonge leeftijd. „Ik zat in zak en as, maar ben niet iemand die opgeeft.”