Lezersbrief: puur uit winstbejag wordt de klant online misleid

Zo verzekert een Twents bedrijf zich maximaal van water: ‘Vier bronnen, maar het riool zou de mooiste zijn’

Bedrijven komen steeds moeilijker aan schoon water voor hun productie. Het Enschedese NX Filtration ondervond dat aan den lijve. Het moet uit allerlei bronnen water tappen voor een nieuwe fabriek in Hengelo omdat Vitens er geen drinkwater voor over had. „Dat ‘nee’ verraste ons”, zegt CEO Michiel Staatsen. Maar hij loste het slim op.