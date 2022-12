Lezersbrief: waarom aan de slag als gepensioneerde als je wordt gekort?

OpinieHENGELO - Een krant is niet bedoeld om alleen maar te zenden, ook de reacties van onze lezers vinden wij erg waardevol. Daarom zetten wekelijks lezersbrieven centraal, zoals deze brief van Jan Knol uit Hengelo. Hij plaatst een belangrijke kanttekening bij het inzetten van gepensioneerden om zodoende het personeelstekort op te lossen.

Met belangstelling las ik uw artikel ‘Twentse bedrijven zoeken gepensioneerden’. Het ging over ouderen die in trek zijn bij onder meer een supermarkt in Wierden en Avonturenpark Hellendoorn. Als gepensioneerde sprak dat artikel mij wel aan. Maar wat ik mis in dergelijke artikelen, is steeds de beperking voor ouderen om aan de slag te gaan vanwege het risico om de ouderdomkorting te verliezen, zoals mij bijna overkwam.

Accu’s en trekhaken

Met veel plezier heb ik elke dinsdag en donderdag de ‘post’ verzorgd voor Autobedrijf Munsterhuis te Hengelo. Dat baantje behelsde het transport met de transportbus van het bedrijf tussen de vestigingen in Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Rijssen. Niet altijd even gemakkelijk, gezien de vaak zware artikelen die ik daar moest bezorgen zoals accu’s, trekhaken, wielen enzovoorts. Maar op zich was het best te doen, van 8.00 uur tot wisselend 14.00 of 15.00 uur.

Jaaropgave inkomstenbelasting

Maar toen ik mijn jaaropgave inkomstenbelasting moest in vullen, maakte mijn zoon, die bij de Belastingdienst werkt, mij erop attent dat ik op het punt stond mijn ouderdomkorting te verliezen. Hetgeen betekende dat ik van de 12,50 euro netto per uur zou gaan naar 3, euro per uur. Wie werkt er nog voor zo’n fooi? Om daarvoor ’s morgens om 7.00 uur op te staan, mijn brood te smeren, werkkleding aan te trekken en dat voor een uur of 6, waar ik dan 18 euro aan overhield, dat was het mij niet waard. Daarom besloot ik om dan maar te stoppen.

Extra inkomen

Toen ik dan ook mijn baantje opzegde, kreeg ik te horen dat de vorige twee gepensioneerden deze job ook hadden opgezegd om dezelfde reden. Voor mij was dit baantje een extra inkomen om voor kinderen en kleinkinderen eens wat extra te kunnen doen. Deze belemmering zal voor vele gepensioneerden, neem ik aan, een reden zijn om dan maar geen baantje aan te nemen. Ik vond het nodig om ook deze kant van de zaak te belichten in uw artikelen.

Ouderenkorting De ‘ouderdomkorting’ die Jan Knol uit Hengelo ter sprake brengt is een zogeheten heffingskorting voor AOW-gerechtigden. De Belastingdienst spreekt over een ouderenkorting. Alleen ouderen met een relatief bescheiden verzamelinkomen kunnen aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Wie een bruto-inkomen geniet van meer dan een kleine 50.000 euro per jaar heeft er geen recht op.

Voor meer informatie raadpleeg belastingdienst.nl

