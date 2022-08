Ligt de sleutel tot oplossing van de ‘zaak Beckum’ verscholen in de Twentse seksbranche?

Op 23 augustus is het exact 25 jaar geleden dat in Beckum het echtpaar Alouis en Trudy Meijerink slachtoffer wordt van criminelen die zich vergissen in een huis. Ze worden zwaar mishandeld en op 26 september overlijdt de vader (47) van drie kinderen aan zijn verwondingen. De zaak is tot op heden nooit opgelost. In een serie verhalen en de Tubantia Crime podcast kijken we terug op de gebeurtenissen met betrokkenen. Vandaag: ligt de sleutel tot oplossing van de moord in de Enschedese seksbranche?