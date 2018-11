‘Lone wolf’ Frank Krake trots op finaleplek NS Publieksprijs 2018

Boek De Laatste Getuige over leven Wim Aloserij uit Lochem genomi­neerd voor NS Publieks­prijs 2018

14:44 De Hengelose schrijver Frank Krake is vanavond te gast in de uitzending van De Wereld Draait Door. Hij is een van de genomineerden voor de NS Publieksprijs 2018. Frank Krake is genomineerd met het boek De Laatste Getuige.