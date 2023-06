Losser scherpt ‘spelregels’ voor jonge kampeerders aan, alcohol vanaf nu echt verboden: ‘Trekken één lijn’

Lodges Lonneker laten op zich wachten: ‘Probeer met initiatief­ne­mer en buren tot oplossing te komen’

De politiek in Enschede heeft het besluit over de komst van vijf lodges aan de Beuvinkweg in het buitengebied van Lonneker voor zich uit geschoven. Eerst is meer overleg nodig tussen initiatiefnemer Kiewik, de kritische buren en de gemeente, vindt de raad.