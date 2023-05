Lossernaar Ben Nijkamp z’n leven lang op de bres voor streektaalmuziek: ‘De taal van je hart’

Kasteel­park van Bad Bentheim opnieuw het decor voor een internatio­na­le kunstmarkt

Prachtige schilderijen in acryl, olieverf of pastel. Beelden van brons, hout of klei. Maar ook textiel, glaskunst, keramiek en juwelen, het is zaterdag 20 en zondag 21 mei allemaal te zien op de kunstmarkt die wordt gehouden in het park aan de voet van het kasteel in Bad Bentheim.