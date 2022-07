Man (36) in Enschede aangehouden voor woningoverval en ontvoering in Hengelo

HENGELO - Een zeer opmerkelijke overval donderdagavond in Hengelo: een man werd in zijn woning overvallen, en daarna ontvoerd. Er is inmiddels een aanhouding verricht in de zaak.

Een 36-jarige man uit Hengelo werd kort na de overval en ontvoering aangehouden in Enschede.

Het incident begon aan de Carl Muckstraat in Hengelo, in de Hasseler Es. Rond 21.00 drong een man de woning binnen van het slachtoffer. Hij bedreigde en mishandelde het slachtoffer. Daarna pakte de man de autosleutels van het slachtoffer en dwong hij hem om samen met hem in de auto te stappen. De verdachte is samen met het slachtoffer weggereden in een grijze Renault Clio.

Gevlucht uit de auto

De man reed met hoge snelheid weg en stopte even later in de Dinant Dijkhuisstraat. Het slachtoffer kon daarop ontsnappen en wist bij iemand aan te bellen. De overvaller reed daarop met hoge snelheid weg. Niet veel later kreeg de politie een melding dat de gestolen auto in de Elshofstraat in Enschede zou staan.

De verdachte werd even later aangetroffen in de Ringovenstraat en aangehouden. Het slachtoffer raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie roept getuigen op om camerabeelden te delen.

Volledig scherm De verdachte van de woningoverval werd in Enschede aangehouden. © Carlo ter Ellen DPG Media