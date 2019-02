Man (38) cel in voor oplichting van Media Markt in Apeldoorn

Kou voorkomt autobrand in Hengelo

1 februari HENGELO - De brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt voor een vermoedelijke autobrand. Aan de Louis van Gasterenstraat stond een auto die met benzine was overgoten. De bedoeling van de daders was om deze auto in brand te steken. Volgens de brandweer heeft de kou er vermoedelijk voor gezorgd dat de benzine geen vlam kon vatten.