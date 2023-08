Man zwaargewond bij bedrijfsongeval in Hengelo

Met 5 euro op zak naar de Boeskool (en thuiskomen met een tweede­hands parel)

Vrijwel alles wordt duurder en dat voelen mensen in de portemonnee. Ook tijdens de Boeskool is Lös in Oldenzaal. Maar wat doet de inflatie met de ‘spotgoedkope’ rommelmarkt? Gooien verkopers hun prijzen omhoog? Tijd om het te ontdekken, met een budget van precies 5 euro op zak. Al snel is daar een ‘pareltje’...