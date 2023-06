Mantelzorgorganisatie SIZ Twente vraagt faillissement aan, verslagenheid bij medewerkers

LEZERSBRIEVEN Lezers­brief: ‘Niet alleen Kaag, de kunst van het samenleven wordt bedreigd’

Lezers reageren op de actualiteit. Over de bestrijding van de pandemie, die echt niet zo slecht was. En over de toenemende bedreiging van politici. Volgens Almeloër Steynis moet ook ‘links’ zich dat aantrekken.