Marathonschaatser Mart Bruggink houdt ervan om zich in de zomer ‘binnenstebuiten te keren’ voor het schaatsseizoen

HP Valves viert 40-jarig jubileum met open dag: ‘Het draait bij ons, net als met keuken­kraan, om open of dicht’

OLDENZAAL/HENGELO - Ze zijn groot geworden als producent van afsluiters voor energiecentrales op fossiele brandstoffen, maar inmiddels speelt ook HP Valves in op energie uit waterstof en zon. Hoe ze dat doen? Komende zaterdag is er een open dag bij het bedrijf in Hengelo om iedereen mee te laten kijken.

22 juni