Marion uit Hengelo kreeg tussen twee coronagolven in nieuwe longen: en beklimt nu de langste trap van Nederland

Gerecht bestellen bij een restaurant in Hengelo? Dat kan via het online platform Uber Eats

3 juni HENGELO - Het online bestel- en bezorgplatform Uber Eats is sinds donderdag beschikbaar in Hengelo. Via dit platform kunnen gerechten worden besteld bij Hengelose restaurants en partners van Uber Eats zoals McDonald’s en Subway, waarna een koerier langskomt. De bezorg-app is geïntroduceerd in Hengelo, omdat uit data blijkt dat er veel interesse is van inwoners rond deze stad.