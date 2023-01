Marjolijn uit Hengelo traint politieagenten, maar is in het weekend DJ More: ‘Het gaat om mentale kracht’

Het optreden, dit keer in de Twentse Bierbrouwerij in Hengelo, is er een van de vele. Ze heeft er zo’n 75 per jaar. In het weekend voornamelijk, want vier dagen per week verruilt ze de rode lippenstift en hoge hakken voor haar sobere werkkleding als docent en trainer van zo’n 1500 politieagenten en Boa’s in Twente. Op het regionale trainingscentrum IBT in Borne helpt en traint ze cursisten bij onder meer het aanhouden van verdachten, schieten, overwinnen van hoogtevrees en opereren in horecagelegenheden.