Mark (26) woont in leegstaande basisschool in Hengelo: ‘Mijn spullen zijn mijn huis’

In tegenstel­ling tot MST schudt ZGT weer handen: ‘Het zit zo ingebakken in onze cultuur’

‘Handen schudden zit zo ingebakken in onze cultuur’, meldt ziekenhuis ZGT, met vestigingen in Hengelo en Almelo. Sinds deze week mag het weer. Medewerkers van ziekenhuis MST (Enschede) doen het niet. Zo ontstaan in het post-coronatijdperk verschillende regels in de ziekenhuizen in Twente.