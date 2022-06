Mart Hoogkamer houdt het in Beckum na 9 seconden voor gezien: ‘Hoeft hier nooit meer te komen’

Art Brut Biënnale Hengelo enorm succes; volgend jaar september weer grote kunstexpo­si­tie

HENGELO - De zondag afgesloten Art Brut Biënnale in het voormalige pand van V&D was een enorm succes. De kans is groot dat er volgend jaar weer een grote kunsttentoonstelling komt, zegt voorzitter Jan Noltes van de Stichting Art Brut Biënnale.

23 mei