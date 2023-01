Mats Wieffer maakt zich op voor eerste Klassieker: ‘Kan bij de beste middenvelders gaan horen’

Het aanloopje van Mats Wieffer: ‘Bambi’ heeft zijn draai gevonden bij Feyenoord

Trainer Arne Slot was tevreden over Mats Wieffer na zijn bekeroptreden tegen PEC Zwolle, maar om nu al over dé oplossing op het middenveld van Feyenoord te spreken, zou onzin zijn. Na de slopende reeks tegen FC Groningen, Ajax, NEC, FC Twente en PSV kan de balans voor Wieffer pas echt worden opgemaakt.

