Medewerker van Jumbo Hengelo chanteert collega’s met seksfoto’s

Stefan M. ging met lood in de schoenen naar het werk, in 2017 in een Jumbo in Hengelo. Hij werkte al zes jaar in de supermarkt en zou, naar eigen zeggen, worden gepest. Zodra hij thuis was, vluchtte hij in drugs en drank. In die ‘waas’, zoals hij dat in de rechtbank noemde, kreeg hij seksueel getinte foto’s van collega’s te pakken. Hij maakte zich schuldig aan sextortion: afpersing met naaktfoto’s.