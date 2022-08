Meerdere brandjes bij station Gezondheidspark in Hengelo, maar politie gaat niet uit van brandstichting

‘Afval­schei­ding in Hengelo is een mislukking, snel overstap­pen op naschei­ding’

HENGELO - Hengelo moet zo snel mogelijk overstappen op nascheiden, in plaats van dat inwoners hun restafval, gft, papier en plastic allemaal apart inzamelen. LokaalHengelo noemt het gescheiden inzamelen in de stad ‘een mislukking’.

1 augustus