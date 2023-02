Meevaller voor mensen aan drukke Deldenerstraat in Hengelo: het wordt stiller (en de overheid betaalt)

MET VIDEO Eerste grote vrachtwa­gen onderweg van moskee in Enschede naar rampgebied in Turkije

Een eerste grote vrachtwagen met hulpgoederen is onderweg van de Selimiye Moskee in Enschede naar Turkije. „Daar zullen we de spullen geven aan de mensen die het het hardst nodig hebben. Met het ingezamelde geld wordt ter plekke eten gekocht”, kondigde Nebile Bicici dinsdag al aan.

8 februari