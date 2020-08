Meisje (5) ernstig gewond na val op camping Markelo

Nog even wachten op een tafeltje bij Van Flip in Hengelo

3 augustus HENGELO - Hengelo is een eetcafé rijker: Van Flip. Sinds kort gevestigd aan de Pastoriestraat, in het al jaren leegstaande pand waar Van der Kreeft ooit schoenen verkocht. Het eetcafé in Hengelo is een ‘broertje’ van het Enschedese eetcafé Bij Flip.’