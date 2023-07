Mekkelhorst, buurtschap van boerderijen en landkruisen: ‘Dat bidden hoorde er gewoon bij’

Omgeven door monumentale keien staat het kruis aan de kant van de weg, nog altijd op dezelfde plek waar het bijna tachtig jaar geleden door zijn oom Albert en een Duitse familievriend werd opgericht. „Het was in de crisistijd. Die Duitser, Bernhard Havemann, was bij ons tijdelijk in de kost. Hij was op zoek naar werk in Nederland. Uit dankbaarheid heeft hij toen gevraagd of hij dat kruis mocht plaatsen. Later hebben ze er nog een steen bij gelegd met een korte tekst. Tot in de jaren 70 hebben we hier samen met de buren ook gebeden. Totdat er bijna niemand meer kwam en mijn vader zei: ‘Bidd’n kö’w ok wa in de kerk.”