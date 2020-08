Melissa (23) is kaal door zeldzame haaraandoening: ‘Ik ga het niet verbergen!’

Rabobank vestigt nieuw expertise­cen­trum tegen financiële criminali­teit in Hengelo: 150 banen

27 augustus HENGELO De Rabobank opent per 1 september in Hengelo een expertisecentrum tegen financiële criminaliteit. De speciale afdeling komt in het kantoorpand aan de Marskant en biedt werk voor 130 tot 150 mensen. „Dit is een mooie opsteker voor de Twentse werkgelegenheid.”