Mert Baglar hielp vier weken in Turks rampgebied: ‘Ik ben ergens blij dat ik de aardbeving heb meegemaakt’

niet vergeten Tonnie Nijhuis uit Oldenzaal bezoekt graf van zoon en schoondoch­ter in Saasveld: ‘Even dicht bij hen’

In deze rubriek praten we met bezoekers van begraafplaatsen in Noordoost-Twente. In aflevering 8 zijn we op het r.-k. kerkhof in Saasveld. Tonnie Nijhuis (79) bezoekt het graf van zijn zoon Martin en zijn schoondochter Sonja. ,,Het geeft mij rust.”