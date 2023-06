Met deze zes portretten in de top 20 won Mireille Droste (46) uit Deurningen een grote, wereldwijde fotowedstrijd

FotoserieHet goede nieuws kwam voor Mireille Droste (46) als een ‘grote shock’. De fotografe uit Deurningen eindigde met zes van haar foto’s in de top 20 (in de categorie portretfoto’s) van The Photo Contest: Shoot and Share. Een wedstrijd waarbij minstens 100.000 foto’s werden ingestuurd.