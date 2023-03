Met een plak cake in de hand worden taboes doorbroken op Uitvaartfestival Zenderen

Goor krijgt 70 nieuwe koopwonin­gen (en hoe deze eruit zien, ‘bepalen’ toekomsti­ge bewoners)

Starters in Goor hunkeren naar een betaalbaar woningaanbod. Daar geeft vastgoedontwikkelaar Ter Steege gehoor aan, met de bouw van in totaal zeventig duurzame koopwoningen. Het grootste deel is voor starters. Opmerkelijk: geïnteresseerden kunnen meedenken over de bouwplannen.