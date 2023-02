Met minder budget een spectaculaire daling van overlast eikenprocessierups in Oldenzaal

Vrachtwa­gen op zijn kant na ongeluk bij Markelo, chauffeur ongedeerd

Een vrachtwagen is maandag aan het begin van de middag op zijn kant in de berm van de Rijssenseweg-N752 nabij Markelo. De oorzaak van het eenzijdig ongeluk is nog onduidelijk, overig verkeer op de weg heeft last van de gekantelde vrachtwagen.