Met plaatsing kunstwerk is de nieuwbouw van Carint Hengelo afgerond: ‘Het is ons ding geworden’

Hengelo heeft torenhoge ambitie voor nieuw bedrijfs­pand aan Laan Hart van Zuid: ‘Het moet spectacu­lair van eenvoud worden’

HENGELO - Er staat nu nog niets aan de westzijde van de Laan Hart van Zuid bij de kruising met de Ketelmakerij. Maar straks moet hier een nieuw en vooral stoer bedrijfsgebouw verrijzen. Een echt ‘Landmark aan de Laan’, die voorbijgangers die via de Boekelosebrug Hart van Zuid in komen rijden direct duidelijk maakt: u rijdt een heel bijzonder gebied in.

7 november