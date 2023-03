Met Uitvaartfestival in Twente wil Natasja taboe doorbreken: ‘Thuis wordt er niet over de dood gesproken’

Het is de tweede keer dat Natasja Kroese een uitvaartbeurs houdt. De eerste keer was in 2019. Toen was het nog een ‘inspiratiefair rond overlijden’. „Ik had toen ook al een festival in het hoofd, maar koos toch voor een iets voorzichtiger naam. Uitvaartfestival heeft iets tegenstrijdigs. Het doet de wenkbrauwen fronsen. Maar dat betekent dat je de aandacht hebt. En een begin voor een gesprek.”