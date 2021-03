Mick viel 120 kilo af! Zijn metamorfose is compleet na een operatie, maar verzekeraar betaalt niet

Video Eerste buitenbad van Twente is open: ‘Ik word hier helemaal happy van’

2 maart HENGELO - Han Lansink uit Oldenzaal schudt de druppels van zijn blote bast. Hij ‘dampt’, zo koud is het buiten. „Dit is zo geweldig lekker. Ik word hier helemaal happy van.” Het Twentebad in Hengelo is het eerste zwembad in Twente dat het buitenbad weer heeft geopend. In het water uitsluitend dolgelukkige zwemmers.