Minister Kuipers brengt long covidpatiënten in Hengelo geen vrolijk nieuws

En weer ligt FvD onder vuur in Hengelo, nu door een lid in een bijzondere trui

HENGELO - Twee weken na de commotie rondom de lokale Forum voor Democratie-lijsttrekker Brian Geertshuis is er in Hengelo opnieuw gedoe rond deze politieke partij. Aanleiding is een foto van lid en kandidaat-raadslid Jurgen van het Bolscher. Daarop draagt deze een ‘patriottistische’ trui, die ‘de West-Europese identiteit representeert’. „Alleen de grootste neonazi’s lopen daarin.”

6 maart