Mischa en Marco brengen met helikoptervlucht boven Hengelo eerbetoon aan hun zieke vader

Rechtbank Almelo waarschuwt Oostblok­kers met verkeerde bedoelin­gen: ‘We tolereren niet dat je hier komt inbreken!’

23 augustus ALMELO/HENGELO - “Het moet maar eens duidelijk zijn dat we in Oost-Nederland niet tolereren dat je vanuit Litouwen helemaal naar Nederland komt om hier inbraken te plegen”, zegt politierechter Ben Hendriks maandagmiddag voordat hij Robertas V. (20) uit Kaunas in Litouwen veroordeelt tot een celstraf van 8 maanden. V. pleegde begin dit jaar vier inbraken in Hengelo.