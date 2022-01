Missverkiezing blijft Twentse meiden trekken, ondanks verhalen over The Voice: ‘Je moet zelf aangeven: ik wil niet bloter dan dit’

video Twentena­ren over The Voice of Holland: ‘Er is te veel gebeurd om het programma nog terug te laten komen’

HENGELO - Machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de kijkercijferhit ‘The voice of Holland’: de beerput is geopend. En dat is nog maar het begin. Het programma is tijdelijk stopgezet, de grootste sponsor heeft zich teruggetrokken. Kan de show ooit nog terugkeren op televisie? We vragen het de mensen in Hengelo.

20 januari