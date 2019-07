Moeder Teresakerk in Hengelo verwoest door grote brand, klok is gered

UPDATE | VIDEOHENGELO - De Moeder Teresakerk in Hengelo is afgelopen nacht uitgebrand. De brand duurde enkele uren en was rond 6:00 uur onder controle, maar de brandweer laat weten dat de kerk als verloren moet worden beschouwd.

Brandweer uit de omgeving rukte omstreeks vier uur uit toen de eerste meldingen binnenkwamen. Er moest water uit het Twentekanaal worden gehaald om het vuur te kunnen doven. Omdat de blusslangen van de brandweer daardoor op de weg lagen, werden de Haaksbergerstraat, Binnenhaven, Pakhuisstraat en een gedeelte van de Breemarsweg richting het kanaal afgesloten voor verkeer. De Industriestraat en de Breemarsweg zijn nog altijd afgesloten.

Overlast

Er was in de wijk veel overlast als gevolg van de brand, mede doordat er veel rook vrijkwam. Mensen moesten ramen en deuren dan ook gesloten houden. Omdat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woningen, moest een aantal buurtbewoners tijdelijk hun woning verlaten. Er zijn geen mensen gewond geraakt, wel zijn enkele omliggende huizen beschadigd.

Sloopwerkzaamheden

De brandweer is nog steeds ter plaatse. Er is een kraan met sorteergrijper opgeroepen om sloopwerkzaamheden te verrichten. Dit om ervoor te zorgen dat de brandhaarden beter afgeblust kunnen worden. Instabiele muren orden omgedrukt. Er komt nog steeds rook vrij. De nabluswerkzaamheden duren waarschijnlijk nog tot in de loop van maandagochtend.

Klok

Het is niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt. De brandweer liet omstreeks 4:45 uur weten dat de kerk als verloren moet worden beschouwd. De focus lag vanaf toen op het veiligstellen van waardevolle spullen in de kerk. In de loop van de ochtend werd duidelijk dat de klok behouden is gebleven en bij een andere kerk in Hengelo wordt ondergebracht.

De Moeder Teresakerk staat in de wijk ‘t Lansink aan de Meijersweg in Hengelo en is geopend in 1998. De kerk bood ruimte aan 300 kerkgangers.

