Moeder Teresakerk in Hengelo verwoest door grote brand

Lizz uit Hengelo in shock: foodtruck bij haar woning gestolen

7 juli HENGELO - Lizz Dubbelman bezoekt grote evenementen met haar foodtruck ‘Holy Pasta'. De Hengelose stond al op festivals in Nederland, België en Duitsland, maar nu is haar geliefde truck verdwenen. De foodtruck is zondag al vroeg in de ochtend gestolen bij haar woning.