Motorrijder (72) uit Hengelo zwaargewond na ongeluk op Duitse snelweg: meters meegesleept door busje

HILDEN - Een 72-jarige motorrijder uit Hengelo is donderdag ernstig gewond geraakt na een ongeluk op de Duitse snelweg A3 bij Hilden, in de buurt van Düsseldorf. Op de weg richting Oberhausen werd de motorrijder aangereden door een busje en meters meegesleurd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, hoe het nu met de man is is nog onbekend