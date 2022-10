Mr. Graffiti (51) uit Twente: ‘Ik ben ondernemer, maar heb ook illegaal mijn sporen verdiend’

Met podcast Almeloër Bennie S. ‘mag nooit meer vrijkomen’ voor moord op agente Allegonda

De Nederlandse Politiebond wil dat de tot levenslang gestrafte Bennie S. nooit meer vrij komt. S. schoot in 1997 de Rotterdamse agente Allegonda Gremmer dood. Omdat die moord 25 jaar geleden plaatsvond, komt de straf voor het eerst in aanmerking voor herbeoordeling. Ook Allegonda's ouders houden hun hart vast. ,,Dit is een donkere wolk aan onze horizon.”

21 oktober