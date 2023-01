Mulderij vertrekt bij PH, trainers Wilhelminaschool en Voorwaarts V. blijven

Na 25 jaar zonder incidenten snelkraak bij Deldense juwelier: 'Lijkt er op dat ze goed wisten wat ze wilden’

DELDEN - De angst voor een inbraak of overval zit altijd wel in het achterhoofd bij de Deldense Juwelier Ben Braakhuis. Maar in de ruim 25 jaar dat het bedrijf aan de Langestraat in Delden gevestigd is, hebben zich nooit incidenten voorgedaan.

9 januari