Multimiljonair Kees Koolen uit Vorden investeert in stroomgeneratoren op batterijen

Deze stroomgeneratoren worden gebruikt in de bouw, bij evenementen, bij wegwerkzaamheden en als noodvoorziening in bijvoorbeeld een ziekenhuis. In veel gevallen draaien dergelijke generatoren nog op diesel.

Schoner en stiller

Batterijen kunnen dieselgeneratoren vervangen en dat heeft volgens het Hengelose Koolen Industries een aantal voordelen. De lokale luchtkwaliteit verbetert, er is minder uitstoot van CO2, stikstof en roet en de generatoren zijn nagenoeg stil. „Dit is vooral voordelig in bewoonde gebieden of andere situaties waarbij geluid een probleem vormt, zoals op filmsets of ’s nachts”, meent het bedrijf.

GreenBattery is in 2015 opgericht. De mobiele batterijen worden volledig met duurzame energie opgeladen geleverd. Op afgelegen locaties kunnen ze continu worden bijgeladen met zonnepanelen, brandstofcellen of een kleine netaansluiting.

Mobiele batterij ook voor energie-opslag

Koolen Industries’ investering in GreenBattery gaat gebruikt worden om de groei van het bedrijf te versnellen. Behalve het inzetten van de batterijen bij evenementen of wegwerkzaamheden ziet het bedrijf ook kansen in het versterken van het elektriciteitsnet. Dit wordt gedaan door ze op te laden tijdens perioden van lage vraag en de opgeslagen energie te gebruiken op het moment dat de vraag hoog is.

„Elektriciteit die ‘s nachts wordt opgewekt door windturbines, of midden op de dag door zonnepanelen, kan worden opgeslagen voor wanneer deze nodig is voor het opladen van auto’s, te koken of een huis te verwarmen”, aldus Kees Koolen. Met zijn bedrijf wilde Koolen eerder in Twente een samenwerking opzetten met het Amerikaanse Lithium Werks voor een batterijenfabriek op de luchthaven. Uit dat plan trok Koolen zich vorig jaar terug.

